Dovolenka na Slovensku - Liptovská Mara

Je toho tak veľa, že človek pri plánovaní dovolenky na Slovensku najskôr niekoľkokrát zabuchne počítač, pretože si nevie vybrať, kde by začal. Tiež som ho zatvárala niekoľkokrát pri pohľade na tie slovenské vysokohorské prirážky,

Leto, slnko, voda, teplo, prázdniny, dovolenka, cestovanie, zábava, na to všetko sme sa tešili po celý rok s našou päťčlennou partiou, ktorú nazývame rodina. Zabudla som aj na našich dvoch psích členov, ktorí však s nami na dovolenky nechodia. Majú totiž veľmi dôležitú úlohu, strážiť náš rodinný tábor.

Je smutné, že práve ochorenie COVID 19 nás prinútilo zostať toto leto na Slovensku, no možno ma niektorí morskí priaznivci pochopia, ale more je jednoducho more. Neznamená to však, že by nám naša krajina nemala, čo ponúknuť. Je toho tak veľa, že človek pri plánovaní dovolenky na Slovensku najskôr niekoľkokrát zabuchne počítač, pretože si nevie vybrať, kde by začal. Tiež som ho zatvárala niekoľkokrát pri pohľade na tie slovenské vysokohorské prirážky, ktoré snáď nie sú určené pre nás, obyčajných Slovákov. A to bolo spúšťačom originálneho nápadu jednej „hmyzobojky“, „kobylkobojky“ a iných drobných tvorov „bojky“, že strávime našu dovolenku v stane. Celá rodina bola z môjho nápadu nadšená. Nebola, ale tá veta sa sem pýtala. Decathlon nám poskytol priestor pre vyhodenie našetrených peňazí a na oplátku sme si odtiaľ odniesli stan, spacáky (spacie vaky) a zopár ďalších komponentov pre stanovanie. Musím povedať, že tu si obyčajný človek príde na svoje, naozaj za „málo“ peňazí má „veľa“ muziky.

Pripravení, pobalení, nachystaní a vyrážame. Naša stanová dovolenka sa začala pri vodnom diele Liptovská Mara. V obci Liptovský Trnovec sa nachádza MARA CAMP. Podľa internetových recenzií je to, v rámci nášho Slovenska, jeden z tých lepších kempov. Poskytuje viaceré možnosti ubytovania ako sú stany, karavany, či chatky. Cena bola tiež prijateľná. Za 1 noc sme zaplatili 30€. V cene bol zahrnutý aj voľný vstup na pláž. Vybavenie kempu bolo také klasické, kuchynka, sprchy, toalety, grily, pieskové volejbalové ihrisko a pri pláži sa nachádzala detská fun zóna. Tú sme s našimi tromi potomkami veľmi uvítali a pri skvelej cene 4€ za jedno dieťa sa tam mohli šantiť celý deň. Nachádzali sa tam trampolíny, aquazorbing, autíčka na vode a veľký nafukovací „hrad“ so šmykľavkou. V tesnej blízkosti zábavnej zóny boli aj rôzne bufety a rýchloobčerstvenia, kde ste sa mohli, pri čakaní na ratolesti, najesť , občerstviť, či vypiť si kávičku.

Stavanie stanu môže byť naozaj zábavná rodinná činnosť, o ktorú prichádzate pri apartmánovom, či hotelovom bývaní. Dôležité je, aby ste mali správne rozdelené úlohy. Potrebujete človeka, ktorý sa vyzná v návodoch. Ďalší prospešný člen je ten, ktorý je manuálne zručný a v dnešnej dobe youtuberov a vlogerov to samozrejme musí niekto aj natáčať. Veď na čom sa budete smiať počas dlhých, zimných večerov. Vďaka nášmu ockovi, ktorý sa vyzná v návodoch a prekvapivo je aj manuálne zručný, sme mali naše bývanie postavené veľmi rýchlo. Dvojspálňový stan bol ideálnym výberom pri našom počte členov

Cukríky stanujú (Lucia Ivaničová)

rodiny a ocenili sme aj nafukovacie matrace. Spanie v stane má naozaj svoje čaro. Pre neželaných parazitných hostí sme mali pripravené samolepky proti komárom a spreje proti komárom a kliešťom. Musím povedať, že v stane nás naozaj ochránili. Zariadenia slúžiace na hygienu sa nachádzali na dvoch miestach. Tie, ktoré boli v budove stojacej v kempe zrejme od jeho počiatku, boli staršie a pri našej návšteve v sprchách netiekla ani teplá voda. Škoda, že som ich zvolila pre moju prvú návštevu spŕch. Druhé zariadenia boli z nejakých unimobuniek. Vnútri vyzerali modernejšie, praktickejšie a hlavne v nich tiekla aj teplá voda. Priestor na postavenie stanu bol naozaj veľkorysý. Bolo to aj tým, že sme do kempu prišli uprostred pracovného týždňa. V piatok, keď sme MARA CAMPING opúšťali, pribudlo pomerne veľa návštevníkov.

Pre obyvateľov kempu je na pláž vstup voľný. Nachádza sa tam záchranná služba a vždy si treba všímať, akú farbu má vystavená vlajka. My sme mali šťastie, pretože bola biela. Prostredie je na pláži upravené, tráva pokosená a nachádzajú sa tu aj preliezky pre deti. Liptovská Mara je vodné dielo, pri ktorého výstavbe bolo zaplavených 13 obcí, z toho 12 úplne. Hlavným účelom priehrady je protipovodňová ochrana, ale slúži aj na výrobu elektrickej energie. Rekreačná funkcia je poddimenzovaná, no práve tu si môžete objednať plavbu na LODI MÁRIA. Cena je 7€ pre dospelého a 5€ pre dieťa. Máte tiež možnosť využiť vodné atrakcie. My sme využili možnosť priamo si v nej zaplávať. Do vody vošli nakoniec iba naše deti, ktoré boli také namotivované, že ich nezastavila ani príšerne studená voda. Našťastie Liptov ponúka veľa iných možností. Nachádza sa tu aquapark Tatralandia, či Bešeňová, ale aj veľa možností turistiky, či cykloturistiky, kde spoznáte tú skutočnú krásu našej krajiny. My sme si to namierili do Čutkovskej doliny.